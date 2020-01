Politie controleert vanaf maandag op omleidingsroutes in Halle: Arkenvest en Auguste Demaeghtlaan worden in de gaten gehouden Bart Kerckhoven

31 januari 2020

16u09 42 Halle Vanaf maandag zal de politie controleren of het omleidingsplan in het centrum van Halle nageleefd wordt. Onder andere in de Arkenvest zal er gecontroleerd worden.

De stad laat weten dat na twee weken sensibiliseren en informeren strenger zal opgetreden worden tegen wie een overtreding maakt. “Zeker in de Arkenvest zien we nog al te vaak wagens doorrijden”, klinkt het bij de stad. “We kunnen dit niet langer tolereren omwille van de veiligheid. De Arkenvest is voorbehouden voor het openbaar vervoer. Op die manier hebben de bussen van De Lijn en de TEC een rechtstreekse doorsteek van en naar het station. Ze hebben niet veel ruimte om elkaar te kruisen in de Arkenvest, bijkomend autoverkeer bemoeilijkt alleen maar de doorstroming van de bussen.”

Op tijd voorsorteren

Niet alleen in de Arkenvest zullen er controles georganiseerd worden. Ook op de Auguste Demaeghtlaan (N6) zal de politie het verkeer in de gaten houden. Het is de bedoeling dat het verkeer op tijd voorsorteert en bestuurders niet halsoverkop toch nog van rijstrook veranderen.

“De voorbije dagen kregen we heel wat suggesties en opmerkingen van inwoners en bezoekers. De stad staat hier zeker voor open en zal ook alle meldingen één voor één bestuderen. En mogelijk krijgen sommige suggesties ook daadwerkelijk een gevolg. Maar we willen altijd eerst de gevolgen van zo’n bijsturing eerst grondig bekijken”, aldus het stadsbestuur in een persbericht.

De stad laat verder weten dat de impact van het afsluiten van de Zennebrug lijkt voorlopig beter meevalt dan verwacht. “Maar voor conclusies is het nog veel te vroeg. Want ook de werken op de Ring rond Brussel in Beersel en Drogenbos en het afsluiten van de oprit in Huizingen hebben een grote invloed op de verkeersstromen in en rond onze stad. Zo kregen onder meer Lembeek, Essenbeek en ook buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw door de werken heel wat doorgaand verkeer te verwerken met soms lange wachttijden als gevolg.”