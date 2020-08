Politie controleert strenger op mondmaskerplicht in binnenstad Bart Kerckhoven

04 augustus 2020

Wie in de binnenstad op stap is draagt maar beter een mondmasker want de stad kondigt aan dat de politie er strenger zal optreden tegen wie geen mondmasker draagt. Sinds kort is een mondmasker er ook op straat verplicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Het ‘nieuwe normaal’ is even wennen voor iedereen”, laat de stad weten. “Daarom heeft de politie van de zone Zennevallei de eerste dagen heel hard ingezet op sensibiliseren.” De stad zette ook al coronastewards in. “Wanneer bezoekers hun mondmasker niet dragen of niet de looprichting volgen, worden ze door de coronastewards hierop aangesproken. Voorts sensibiliseren we via de stadskanalen en de lokale media. Ook de infoborden in de binnenstad helpen de inwoners herinneren aan de mondmaskerplicht. Eerstdaags verschijnen deze borden ook in parken en op speeltuinen.”

Omdat intussen iedereen op de hoogte zou moeten zijn van de mondmaskerplicht treedt de politie dus wel strenger op wanneer mensen geen mondmasker dragen. Zo werden tot eind vorige week al een dertigtal p.v.’s opgesteld. Eerder werd ook al een café in Halle een tijd gesloten door de politie omdat de regels niet nageleefd werden en drie andere cafés in de Zennevallei kregen een waarschuwing.