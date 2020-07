Politie controleert fietsverbod Basiliekstraat en deelt boetes tot 350 euro (!) uit Bart Kerckhoven

Een gewaarschuwd fietser is er twee waard: sinds eind vorige week hangen er banners op in de Basiliekstraat in Halle die de fietsers nog maar eens waarschuwen dat er tussen 10 uur en 18 uur niet mag gefietst worden. De spandoeken hangen op aan nadarhekkens en ook op de vuilnisbakken. “Deze regel is niet nieuw en wordt duidelijk met verkeersborden aangegeven bij elke ingang van de winkelstraten”, aldus de stad in een bericht. “Maar te vaak moeten we vaststellen, dat fietsers deze verbodsborden negeren, dit tot ongenoegen van de klanten die rustig willen shoppen.”

Op de voorbije gemeenteraad stelde de oppositie nog voor om een totaal fietsverbod in te voeren maar dat wil de stad dus niet. Er werd nu gekozen voor een nog duidelijkere boodschap. De stad laat nog weten dat de politiezone Zennevallei de komende weken intensief gaat controleren. De boetes zelf liggen ook hoger dan vorig jaar aangekondigd. Voortaan kan die oplopen tot liefst 350 euro.