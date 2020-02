Plan Boommarter leverde al 15 hectare extra bos op in Halle: Stad en organisaties werken komende jaren verder samen Bart Kerckhoven

04 februari 2020

14u43 1 Halle Halle werkt ook de komende jaren samen met verschillende natuurorganisaties om de groene plekjes rond het Hallerbos beter met elkaar te verbinden. De voorbije jaren werd zo alleen al 15 hectare bos extra aangeplant.

Met Plan Boommarter willen de partners het Maasdalbos, Lembeekbos en Hallerbos opnieuw verbinden met elkaar door extra groen te creëren of beter te beheren. “Plan Boommarter is een unieke samenwerking van de stad met het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei”, zegt schepen van Leefmilieu Bram Vandenbroecke (Groen). “We zijn blij dat we als stad ons bos kunnen uitspelen als troef voor klimaat, natuur en toerisme. We hebben zelfs onze bijdrage aan het project verdrievoudigd zodat binnen Plan Boommarter er acties ondernomen kunnen worden rond erosiebestrijding, de kwaliteit van de waterlopen en de recreatie.”

Alle partners samen investeren jaarlijks 72.500 euro in het project en de voorbije jaren werden de inspanningen ook zichtbaar. “Op zes jaar tijd is er vijftien hectare bos bijgekomen en er zit nog eens vijftien hectare in de pijplijn”, zegt Koen De Rijck van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. “Tien hectare graslanden en weilanden worden als natuurgebied beheerd en dan is er nog vijftien kilometer aan hagen, boomgaarden en houtkanten aangeplant. Dat zijn behoorlijke getallen om op een paar jaar te realiseren. We zien dat er nog steeds mogelijkheden zijn en dat er ambitie is om verder te werken. Niet alleen mensen die lid zijn van de organisaties maar ook iedereen die hier woont kan betrokken worden bij Plan Boommarter en dus is het zeker een goede zaak voor de natuur dat we de komende jaren verder samen werken.