Philippe zette zijn leerlingen aan het schrijven tijdens de lockdown en dat leverde nu een boek op Bart Kerckhoven

24 juni 2020

16u14 0 Halle Het coronaschooljaar van meer dan zestig leerlingen Don Bosco Halle heeft dan toch één mooie herinnering opgeleverd. Leerkracht Nederlands Philippe Hemelsoet (55) bundelde de verhalen die ze tijdens de lockdown schreven in een boek dat nu zelfs uitgegeven wordt. “Ik heb mijn leerlingen op een andere manier leren kennen”, zegt Hemelsoet.

Philippe Hemelsoet geeft Nederlands in het vierde jaar op Don Bosco aan leerlingen Bouwtechnieken, Electrotechnieken, Industriële Wetenschappen en Techniek-Wetenschappen. Niet echt meteen jongeren die je denkt warm te maken om zelf een verhaal te vertellen. “Maar ik heb hen alle vrijheid gegeven”, zegt Hemelsoet. “En dat doet al veel. Ik liet me zelf inspireren door de Decamerone van Boccaccio. “Dat middeleeuws werk bestaat uit honderd verhalen geschreven door mensen die op de vlucht waren voor de pest. Op 13 maart zaten de leerlingen hier voor het laatst op school. Voor hen brak toen ook een zware periode aan. Ik heb hen dan enkele tips gegeven over hoe ze een verhaal konden schrijven en hen gewoon gevraagd om het later in te leveren.”

In totaal ontving Hemelsoet meer dan negentig verhalen. “De leerlingen schreven thrillers, verhalen over de natuur en zelfs een fragmenten uit een coronadagboek neer. De fantasie was eindeloos. Ik heb over hen zo heel wat bijgeleerd. Je komt wat in de leefwereld van die jongeren terecht. Het coronavirus heeft hen trouwens ook geraakt. Het lijkt wel alsof de jeugd zich nergens wat van aantrok maar dat geloof ik echt niet.”

Het enthousiasme van de leerlingen vond Hemelsoet opvallend. “Ik kreeg op de meest onmogelijke momenten verhalen binnen. Zelfs op Pinkstermaandag. Door de lockdown verdween de structuur van weekends en feestdagen. Het zal voor heel wat onder geen eenvoudige opdracht geweest zijn maar ik heb echt wel toffe verhalen gelezen.”

De opdracht mondde nu uit in een heus boek: ‘Coronaverhalen’. “Voor elke dag sinds de start van de lockdown tot 30 juni staat er een verhaal in”, zegt Hemelsoet. “Sommigen zijn een paar bladzijden lang maar er is ook eentje van vijf bladzijden. Met de goedkeuring van de directie brengen we het nu in boekvorm uit en verkopen we het aan 5 euro. Het is niet de bedoeling om er winst uit te halen maar als dat het geval is trakteren we de leerlingen die meegeschreven hebben. Het is voor hen vooral een herinnering aan wat misschien wel de vreemdste periode uit hun jonge leven moet geweest zijn.” Wie het boek wil bestellen kan dat door een mail te sturen naar het mailadres jeroen.hofmans@donboscohalle.be.