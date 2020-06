Petitie voor standbeeld van Paul Severs in Halle: “Hij zette de stad op de kaart met veel hits en aimabele persoonlijkheid” Bart Kerckhoven

05 juni 2020

Een fan van Paul Severs uit Halle is een petitie opgestart om een standbeeld op te richten voor de zanger in zijn thuisstad. Bram Ghysels verzamelde intussen al meer dan zevenhonderd handtekening. “De muzikale nalatenschap van Paul Severs valt niet te onderkennen”, motiveert hij de petitie. “Met vele hits ‘Ik ben verliefd op jou’, ‘Zeg eens meisje’, ‘Gen wonder dat ik ween’, ‘Dansen in de discotheek’, ... en zijn aimabele persoonlijkheid zette hij Halle op de kaart. Deze Halse held verdient een standbeeld.”

De zoon van Paul Severs, muziekproducer Christophe Severs, steunt de oproep alvast. “Een initiatief waar ik met hart en ziel achter sta”, schrijft Christophe op Facebook. “En ik vermoed velen samen met mij. Zelf vond ik het ongepast dat ik het initiatief opzette, maar nu iemand anders dit doet, ben ik de eerste om dit mooi initiatief te steunen!” Paul Severs overleed vorig jaar op 9 april na een val van zijn fiets. De zanger groeide op in de Beerselse deelgemeente Huizingen maar zijn carrière nam pas echt een vlucht toen hij onder de vleugels van Pater Pax zijn eerste optredens deed in Halle en omgeving.