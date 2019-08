Peter Van Laet sluit met Mama’s Jasje en acht muzikanten maandagavond Stroppenconcerten af Bart Kerckhoven

18 augustus 2019

Organisator Halle Events strikte Mama’s Jasje als afsluiter voor de zomerse reeks Stroppenconcerten. Met Mama’s Jasje programmeert de vzw een groep die Vlaanderen destijds veroverde vanuit Halle want frontman Peter Van Laet groeide er op. Mama’s Jasje treedt maandagavond op met vier muzikanten en vier strijkers die de nummers van de Hommage-reeks een extra dimensie moeten geven. Het achtste en laatste concert is net als de voorbije optredens gratis. Iedereen is welkom op de Stroppenweide vanaf 19.30 uur. De organisatie mag trouwens terugblikken op een geslaagde concertreeks met vooral veel zon op maandagavond. Enkel vorige week was er slechter weer maar daagden toch nog heel wat bezoekers op.