Petanqueclub De Bres gaat verder onder de naam petanqueclub Hallemaal Bart Kerckhoven

03 juli 2019

12u03 0 Halle Petanqueclub De Bres kreeg op 1 juni een nieuwe naam. De leden spelen voortaan petanque onder de vlag van petanqueclub Hallemaal. Voorzitster Patricia Bellemans heeft haar functie overgedragen aan ondervoorzitter Walter Peeters.

“Gezien onze verbondenheid met de stad Halle werd er gezocht naar een naam die verband hield met onze stad”, klinkt het bij Hallemaal. “Dat gecombineerd met het belangrijkste doel van onze club: iedereen is welkom, en respect voor iedereen. Zo kwamen we op onze naam uit.”

Momenteel telt de club ongeveer twintig enthousiaste leden maar er is zeker nog plaats voor nieuwe leden. Wie de sport eens wil uittesten kan meedoen op twee ‘probeer-momenten’. Zondagvoormiddag van 10 uur tot 12 uur is daarvoor het ideale moment. De terreinen waar gespeeld wordt zijn gelegen naast de cafetaria van sporthal De Bres in Halle. Tijdens de wintermaanden wordt er in de sporthal zelf gespeeld. Drie keer per week wordt er gespeeld en Hallemaal doet ook mee aan recreatieve petanquetoernooien. De wekelijkse speelmomenten zijn dinsdag- en donderdagavond telkens van 19 uur tot 21 uur en zondagvoormiddag van 10 uur tot 12uur. Alle informatie over de club kan aangevraagd worden via petanqueclub.hallemaal.halle@gmail.com.