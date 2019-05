Petanqueclub Da Pippo vierde eerste verjaardag met barbecue Bart Kerckhoven

21 mei 2019

11u10 0

Een jaar geleden werd de petanqueclub Da Pippo opgericht achter het gelijknamige restaurant op de Edingsesteenweg in Halle. Er werd gestart met 34 leden en een jaar later telt de club 71 leden. De vereniging heeft dit succes naar eigen zeggen te danken aan de goede sfeer en competitiegeest binnen de club. Enkele leden die dagelijks begaan zijn met de club werden dan ook speciaal vermeld en in de schijnwerpers geplaatst: “Eigenlijk is deze club op één jaar tijd uitgegroeid tot een grote vriendenkring van mensen onder elkaar die het allerbeste willen om hun hobby te beoefenen”, zegt een fiere voorzitter Laurent Van Waelem. Wie graag meer wil weten, of zich wil inschrijven als nieuw lid kan steeds terecht op www.petanque.store.