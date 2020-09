Petanqeclub Da Pippo houdt allereerste clubtornooi met 36 spelers Amber Gys

20 september 2020

Petanqeclub Da Pippo heeft iets te vieren, want de club bestaat ondertussen al 27 maanden . Voor die speciale verjaardag werd er voor de allereerste keer een echt clubtornooi gehouden met bijpassende prijsuitreiking, allemaal in een jasje gestoken.

Petanqeclub Da Pippo bevindt zich langs de Edingsesteenweg in Halle, vlak achter het Italiaans restaurant ‘La pizza da Pippo’. De club werd opgericht op 1 mei 2018, wat maakt dat ze ondertussen al 27 maanden bestaan, en dat moest coronaproof gevierd worden met een eerste clubtornooi. “Onze club telt ondertussen al 55 leden, en vandaag (zondag) zullen er 36 van die leden meespelen in het tornooi”, zegt clubvoorzitter Laurent Van Waelem. “Iedereen krijgt al gegarandeerd een prijs van 20 euro die is aangekocht door ‘t Leuk Steuntje van Makro. In de namiddag eten we samen bij Da Pippo en nadien spelen we nog even verder. In de avond volgt dan de prijsuitreiking voor alle winnaars.”

De spelers trainen twee keer per week, maar door corona verloopt dat iets anders dan normaal. Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden. De club beschikt over een totaal van negen terreinen waaronder zes in open lucht. “Het wordt duidelijk dat petanquen voor jong en oud is weggelegd”, gaat Van Waelem verder. “Ons jongste lid is 12 jaar en onze ancien is er 83.” De petanquers starten vanaf nu ook met het verkopen van tombolalotjes (1 euro) waarbij een Samsung Tab te winnen valt.