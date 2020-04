Personeel woonzorgcentrum Sint-Augustinus in de bloemetjes gezet door Ecoflora Bart Kerckhoven

02 april 2020

Het personeel van woonzorgcentrum Sint-Augustus is woensdag letterlijk in de bloemetjes gezet. Het tuincentrum Ecoflora leverde een heleboel tuinplantjes in het rusthuis om die te verdelen. In totaal werden er een honderdtal planten uitgedeeld. De attentie deed de mensen deugd omdat ze het in volle coronacrisis extra druk hebben om de bewoners van Sint-Augustinus zo goed mogelijk te kunnen helpen.