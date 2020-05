Personeel van wzc Sint-Augustinus op één besmetting na volledig coronavrij, resultaten van bewoners nog niet geweten Tom Vierendeels

02 mei 2020

18u56 5 Halle Eén personeelslid van woonzorgcentrum Sint-Augustinus heeft positief getest op Covid-19. Dat blijkt nadat alle personeelsleden een coronatest ondergingen. De besmette persoon zou geen bedreiging vormen voor de bewoners. Testresultaten van de bewoners zijn er nog niet.

Op 27 april werden alle personeelsleden van wzc Sint-Augustinus in de Monseigneur Senciestraat getest op het coronavirus. “Buiten één persoon die niet in de zorg staat en al enkele thuis is testte iedereen negatief”, laat algemeen directeur Elke De Cuyper weten. “Directie en personeel zijn trots op het mooie resultaat van deze gezamenlijke inspanning. Het toont dat iedereen zijn of haar werk met hart en ziel doet en als team alles in het werk stelt om zich strikt aan de opgelegde maatregelen te houden. We bedanken dan ook iedereen voor de geleverde inspanningen en de getoonde discipline tijdens de afgelopen weken.” Op 1 mei werden alle bewoners getest, maar daarvan zijn nog geen resultaten gekend. “Hopelijk kan de lijn doorgetrokken worden aangezien zij sinds 12 maart met niemand meer fysiek in contact zijn gekomen”, weet De Cuyper. De directie had ook graag de bewoners van Service Residentie Sint-Augustinus laten testen, maar daar zijn voorlopig niet voldoende testen voor.