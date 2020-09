Pepingen-Halle speelt 1-1 gelijk tegen Olsa Brakel Erik Vandeweyer

09 september 2020

22u39 0 Voetbal Woensdagavond hebben Pepingen-Halle en Olsa Brakel in een vriendschappelijk duel een 1-1 eindstand neergezet. Het was een aangename pot voetbal, waarbij vooral de thuisploeg na de rust het initiatief nam. Twee merkwaardige uitsluitingen bleken uiteindelijk geen invloed gehad te hebben op het resultaat.

De eerste helft baarde een muis. Een 0-0 score halfweg was het logisch verdict. Pepingen-Halle moest toen al met tien man verder na de uitsluiting van doelman Tim Walravens. Met een man minder op het veld was de thuisploeg na de rust de meest dreigende ploeg. Een kwartier voor tijd lukte Ertveldt de logische 1-0. Brakel moest het op dat moment ook al met een man minder stellen. In de slotfase kwamen de bezoekers alsnog op gelijke hoogte.

Zware sanctie

Tim Walravens eiste kort voor de rust ongewild een hoofdrol op. Hij beging als keeper een professionele fout op een doorgebroken Oost-Vlaamse aanvaller. De Brakelse uitsluiting in de tweede helft was gelijkaardig. “Ik vond het een zware beslissing van de scheidsrechter”, aldus Tim Walravens. “Ik tik de tegenstander inderdaad lichtjes aan. De ref handelde volgens het boekje. Hij had blijkbaar niet door dat het om een vriendschappelijke wedstrijd ging en dat het allerminst een vuile fout was. De intentie was er zelfs niet. Bovendien was titularis Martin Vandervorst geschorst. Ik moet toegeven dat hij wel consequent was, toen hij eveneens rood trok aan de overzijde voor een verdediger van Olsa. Ik neem dat deze uitsluiting voor geen beiden verdere gevolgen zal hebben.”

Gelijkwaardige keepers

Tim Walravens zal de komende weken wellicht nog even onder de lat staan. “Martin Vandervorst sukkelde met een klein letsel aan de knie. Intussen is hij al aan de revalidatie bezig en zijn terugkeer in de kern zal niet lang meer op zich laten wachten. Vorig jaar was ik de doublure van Sergei Deweerdt. Hoewel ik nog niet veel samen met Martin heb kunnen trainen, vermoed ik niet dat er veel zal veranderen. Beiden doelmannen lijken me vergelijkbaar.”

Versterkte ploeg

Volgens Tim Walravens zal Pepingen-Halle sterker voor de dag komen dan twaalf maanden geleden. “Aanvallend zijn we sterker, al sukkelen we momenteel met blessures. Een aantal jongeren manifesteert zich. Ik denk aan Vernon Muzinga. Die jongen komt over van de beloften en integreert zich prima. Onze voorbereiding verliep goed, al is het jammer dat we twee keer de match met zijn tienen beëindigden (Joran Van Belle overkwam hetzelfde tegen La Rhodienne, nvdr). Het komt er nu op aan om klaar te zijn voor onze opener tegen Eendracht Aalst.”

De uitgesloten Tim Walravens werd op zijn beurt onder de lat vervangen door Gil Decerf. De derde doelman van Pepingen-Halle is amper zeventien jaar en speelt normaliter met de U19.