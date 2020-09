Pepingen-Halle moet wedstrijd tegen Aalst (blijven) uitstellen Erik Vandeweyer

20 september 2020

13u40 0 Halle De opening van het nieuwe seizoen verloopt voor Pepingen-Halle niet zonder zorgen. Aanvankelijk was de ouverture voorzien voor zondag 20 september. Met de komst van Eendracht Aalst stond er meteen een eerste topaffiche op het programma. Het liep evenwel anders. Noodgedwongen volgde de ene verschuiving na de andere.

Verschuiving 1

Omwille van de beker van de België moest de wedstrijd op de eerste speeldag worden uitgesteld. Sportief verantwoordelijke geeft meer duiding. “Pepingen-Halle en Eendracht Aalst werkten beiden in het eerste weekend van september de eerste ronde van de beker van België af. Wij werden na het nemen van strafschoppen uitgeschakeld door Herk-de-Stad. Eendracht Aalst won echter wel tegen Sint-Eloois-Winkel, waardoor de ploeg zondag aan de bak moest in de tweede ronde. De beker krijgt immers voorrang op de competitie. Het was de bedoeling om op woensdag 23 september de match laten doorgaan.”

Verschuiving 2

Op de app van de voetbalbond werd aanvankelijk gemeld dat de wedstrijd zou doorgaan op woensdag 23 september in Pepingen. Dit scenario is in de praktijk wellicht nauwelijks aan de orde geweest, omdat de verlichting (op dat moment) niet voldeed.

Verschuiving 3

Om toch de datum te kunnen behouden werd overwogen om eenmalig uit te wijken naar het stadion van Tubeke. Daar is de verlichting wel in volledig orde. Ook die datum kon uiteindelijk niet weerhouden worden, omdat twee spelers positief getest hebben op corona.

Verschuiving 4

De positieve testen zorgden ervoor dat de match tegen Aalst omwille van gezondheidsredenen andermaal moest worden uitgesteld. 30 september lijkt nu de nieuwe datum te worden. “Het is de bedoeling om dan wel in Pepingen te spelen, vermits de verlichting in orde is. De kans is wel reëel dat we voor gesloten deuren zullen moeten spelen, omdat het om een risicomatch gaat. Zekerheid over dit scenario volgt eerstdaags.

Omwille van de twee besmettingen moesten alle spelers getest worden. De ploeg kon wel blijven trainen, maar moest bepaalde regels in acht nemen. Een hertest zal de komende dagen nodig zijn.