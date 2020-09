Pepingen-Halle maak zich op voor start van nieuw seizoen Erik Vandeweyer

07 september 2020

11u15 0 Halle Na verlengingen tegen Herk-de-Stad (2-2) heeft Pepingen-Halle afscheid moeten nemen van de Croky Cup. Dat laat de ploeg toe om zich vanaf nu volledig toe te leggen op de competitiestart in de tweede afdeling B. Hoewel het geen tabula rasa was in het tussenseizoen, onderging de spelerskern toch wel wat wijzigingen. Vijf nieuwkomers werden aangetrokken, drie jeugdproducten werden opgenomen in de A-kern.

1. Gil Figys (komt van Londerzeel)

Gil Figys moet een van de sterkhouders worden op het middenveld. Fysiek kan hij vergeleken worden met van Stan Vandenbrande. De ex-jeugdspeler van Dender heeft een goed vista en kan uithalen met een stevig schot. Figys beschikt over behoorlijk wat ervaring en kan daardoor het tempo van een match mee bepalen.

2. Martin Vandervorst (komt van Wolvertem Merchtem)

Met Sergei Deweerdt beschikte de fusieclub de voorbije seizoenen over een sterke doelman. Met Martin Vandervorst komt er een sterke vervanger in de plaats. Enkel in gestalte is Vandervorst iets kleiner. Net als Figys beschikt ook deze nieuwkomer over de nodige ervaring. Als doelman voetbalt hij goed mee.

3. Dani Almeida (komt van Londerzeel)

Dani Almeida is geen onbekende in het Halse. Bij zijn eerste passage (een half seizoen) drie jaar geleden liet hij een sterke indruk na. De aanvaller is alleszins een versterking voor de kern. Hij speelt zuiver, is technisch goed en pikt vlot zijn doelpunten mee. Eén minpunt: Almeida is blessuregevoelig.

4. Redouan Aalhoul (komt van Londerzeel)

Redouan Aalhoul moet voor aanvallende impulsen zorgen. De nieuwkomer kende met RWDM, White Star, Sint-Truiden en Dender al enkele ploegen die op een hoger niveau speelden. Op de flank kan hij zijn snelheid goed aanwenden. Aalhoul beschikt over een goed schot en moet de vervanger worden van Fabio Lo Guidice.

5. Dario Callebaut (komt van de jeugd van AA Gent)

Dario Callebaut moet op zijn eenentwintigste gezien worden als een optie voor de toekomst. De diepe spits kreeg zijn opleiding bij AA Gent. Callebaut moest in het tussenseizoen een artroscopie aan de knie ondergaan en miste daardoor de voorbereiding. Een terugkeer in de kern lijkt echter nabij.

Verdediger Amirgan Bouakhounov, middenvelder Veron Muzinga en aanvaller Denz Vandierendonck werden overgeheveld van de jeugd naar de A-kern.

Tot half oktober werd Pepingen-Halle de thuiswedstrijden af in Pepingen. Daarna zou men verhuizen naar de nieuwe locatie in Halle.