Pensen uit het Halse van Slagerij Pieters: “Uniek dat je bij ons drie soorten pensen kunt kopen” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Halle In Halle bestaan drie soorten pensen: witte, zwarte en bloedpensen. Bij Slagerij Pieters maken ze de pensen al sinds begin jaren ’50, toen slager Paul zijn beenhouwerij opende op de Beestenmarkt. Elke dinsdagvoormiddag bereidt de familie een nieuwe lading pensen, die de deur uit vliegen.

“Mensen weten dat we elke dinsdagvoormiddag pensen maken”, lacht Luk. “Daarom wippen heel wat klanten in de namiddag al binnen. Sommigen kunnen niet wachten en staan hier al om 8 uur. Dan noteren we de bestelling en zorgen we er voor dat iedereen zijn pensen mee naar huis kan nemen.”

Grijze keur

In Vlaanderen kent iedereen wel de witte en de zwarte pens, maar in Halle is een zwarte pens eigenlijk een grijze pens. En de zwarte pens heet hier dan weer een bloedpens. “In onze zwarte pensen zit amper bloed”, legt Luk uit. “Onze zwarte pens kleurt grijs omdat we die bereiden met verse ajuin en varkenslongen. Dat geeft die typische kleur. Er is een verschil in smaak, maar dat is net goed. Zo kun je iets extra aanbieden. Sommige mensen willen graag een donkere pens, maar schrikken soms van het bloed dat er in zit. Dan zijn onze zwarte pensen het perfecte alternatief.”

Keuze

Slager Luk zweert bij zijn eigen bereidingen. Het recept van de pensen gaat al mee van toen vader Paul in 1953 de beenhouwerij op de Beestenmarkt opende. “De voorbije decennia is er in de beenhouwerij wel al heel wat veranderd. Mijn vader had destijds maar een korte toog nodig voor zijn vlees en charcuterie, maar nu kun je alleen al in de brochetten tien varianten vinden. Mensen willen keuze en dat kunnen wij dus zelfs met onze pensen aanbieden.”

Er zijn ook amper producten die in de koeltoog liggen die niet bereid zijn door de familie Pieters. “We proberen zoveel mogelijk zelf te maken. Mijn zonen Lars en Bram werken mee, maar ook mijn moeder Andrea en vrouw Marleen staan in de beenhouwerij. In het weekend komt er nog eens hulp bij. Dat is wel nodig als je eigen bereidingen wil verkopen. Er kruipt veel tijd in en we zouden het ons makkelijker kunnen maken, maar op deze manier trek je klanten aan. Voor de klanten is dat belangrijk.”

Ook de verenigingen in Halle en omgeving organiseren vaak nog een pensenkermis. “Dat is een klassieker”, knikt Luk. “Aan een pens serveren, heb je niet zoveel werk. En de toespijs die er bij geserveerd wordt, is ook eenvoudig. Of ze onze pensen nu met stoemp of appelmoes op tafel zetten: ze zullen even lekker smaken.”

