Pendelaars krijgen eerste duizend mondmaskers: al tientallen verenigingen aan het stikken Bart Kerckhoven

04 mei 2020

14u24 12 Halle De pendelaars die in Halle wonen haalden zondag de eerste duizend mondmaskers af in sportcomplex De Bres. Intussen hebben al ruim vijftig verenigingen zich opgegeven om mondmaskers te stikken.

“In totaal ontvingen we al 1.500 mondmaskers van inwoners en verenigingen”, laat Halle weten in een persbericht. “Die worden één voor één nagekeken en gecontroleerd. Het is immers belangrijk dat de kwaliteit van de maskers voldoet aan de federale richtlijnen. De eerste duizend mondmakers werden zondag in sportcomplex De Bres uitgedeeld aan de pendelaars die gebruik maken van het openbaar vervoer. Vanaf vandaag is zo’n mondmasker verplicht op trein, tram en bus.”

Vanaf nu kunnen trein-, tram- en busgebruikers tussen 17 uur en 18.30 uur een mondmaskers afhalen. Wie dat doet moet dat eerst wel aanvragen een mail of telefoontje gekregen hebben. “Op die manier bewaken we het overzicht en kunnen we de bedeling op een veilige manier organiseren”, laat de stad nog weten. “In een latere fase bezorgen we ook een mondmasker aan iedereen die opnieuw aan de slag gaat in het onderwijs en aan alle studenten ouder dan 12 jaar. In een laatste fase krijgen ook de andere inwoners die dat wensen een mondmasker.”

De mondmaskers leveren de Halse verenigingen geld op. Per afgewerkt mondmasker krijgen ze 1,5 euro. De carnavalsgroep E Vat Vol Nuizekes’ ontving intussen de grootste som geld. Zij maakten al 685 goedgekeurde mondmaskers. De verenigingen die nu aan het stikken zijn zouden de komende weken tienduizend mondmaskers kunnen aanleveren.