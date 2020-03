Patiënten worden vanaf dinsdag onderzocht in pre-triagecentrum AZ Sint-Maria Bart Kerckhoven

23 maart 2020

09u24 0 Halle Aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria worden enkele containers geplaatst waar in dinsdag een pre-triagecentrum wordt ingericht voor patiënten waarvan vermoed worden dat ze het coronavirus opliepen.

Het centrum is een samenwerking van het ziekenhuis met de Artsenkring en de Wachtpost Zennevallei, de Eerstelijnszone Zennevallei, stad Halle en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos. In het centrum worden patiënten onderzocht door een arts en die beslist dan of er een spoedopname nodig is of dat de patiënt naar huis kan. “Het pre-triagecentrum zorgt ervoor dat er minder besmettingsgevaar is tussen patiënten en ook dat de werkdruk op onze spoedgevallendienst en de huisartsen meer onder controle is”, klinkt het.

Wie vermoedt dat hij besmet is moet wel eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts. Die beslist of een onderzoek nodig is en geeft een afspraak in het pre-triagecentrum. “Ga dus in geen geval op eigen initiatief naar dit triagecentrum, u zal er geweigerd worden”, klinkt het advies. Hoeveel coronapatiënten er momenteel opgenomen werden in het ziekenhuis en hoe hun toestand is wil het ziekenhuis niet meedelen.