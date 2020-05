Parkings Hallerbos opnieuw toegankelijk Tom Vierendeels

10 mei 2020

07u54 0 Halle Parkeren op de parkings en in de omliggende straten van het Hallerbos is opnieuw toegelaten. Alleen de Vlasmarktdreef blijft voorlopig nog afgesloten. Bedoeling was een overrompeling voor de bloeiende boshyacinten te vermijden.

Eind maart werd een parkeerverbod ingevoerd voor alle parkings van het bos, maar tegelijk ook in enkele omliggende straten. Bedoeling was om alleen mensen die te voet of met de fiets naar het bos kwam toe te laten om de social distancing te garanderen. Begin april was er een lichte versoepeling van de coronamaatregelen waardoor met de auto naar een natuurgebied gaan toegelaten werd voor bepaalde groepen. Toch werd het parkeerverbod aangehouden om een overrompeling voor de bloeiende boshyacinten te vermijden. Het parkeerverbod is vanaf zaterdag 9 mei niet meer van kracht. Alleen de Vlasmarktdreef blijft afgesloten voor verkeer omdat de social distancing er anders niet gegarandeerd kan worden.