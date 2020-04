Parkings Hallerbos blijven afgesloten na versoepeling richtlijnen: “Met de wagen naar hier komen heeft echt geen zin” Bart Kerckhoven

09 april 2020

13u47 7 Halle De parkings aan het Hallerbos blijven afgesloten ondanks de versoepeling van de richtlijnen van het federale crisiscentrum. De paarse boshyacinten staan in bloei maar burgemeester Marc Snoeck (sp.a) wil niet dat mensen de auto nemen om van de bloemenpracht te genieten. “Als we de parkings openen, maakt dat de controles voor de politie moeilijker”, legt hij uit.

Tot enkele dagen geleden was het heel eenvoudig: enkel wie in de buurt van het Hallerbos woont, was er welkom om te wandelen en te fietsen. Maar door de aanpassing van de richtlijnen door het federaal crisiscentrum wordt het plots ingewikkeld. Voortaan mogen oudere mensen maar ook gezinnen met kinderen tot en met vijf jaar en zelfs zwangere vrouwen de auto nemen om te wandelen, te joggen en te fietsen in een park of een bos.

Maar net nu heeft de stad Halle samen met het Vlaams Agentschap Natuur en Bos alle parking aan het Hallerbos afgesloten. “Dat zal ook zo blijven”, stelt burgemeester Marc Snoeck. “Sinds de start van de coronacrisis hebben we alle maatregelen van de federale overheid strikt opgevolgd en toegepast. Ook deze aanpassingen respecteren we. Maar dat betekent niet dat mensen aan het bos kunnen parkeren om er te wandelen. Als we dat toelaten, kan de politie dat nauwelijks nog handhaven. Het voorbije weekend is het in het Hallerbos gelukkig vlot verlopen en was er al extra toezicht. Nu beginnen de boshyacinten pas echt te bloeien en zal er zeker gecontroleerd worden tijdens het paasweekend. Wie te veraf woont, hoort er in deze tijden van corona niet thuis. De politiemensen gebruiken wel hun gezond verstand maar als er mensen uit bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen rondlopen in het Hallerbos dan mag hen wel duidelijk gemaakt worden dat ze in overtreding zijn. Alleen daarom is het afsluiten van de parkings een goede maatregel: het heeft geen zin om met de wagen te komen.”

Eind maart kondigde Natuur en Bos al aan dat het Hyacintenfestival geannuleerd werd. Nu de hyacinten echt bloeien en de paarse bloementapijten stilaan aandikken, zijn al heel wat wandelaars en fietsers een kijkje komen nemen. Maar de grote drukte blijft gelukkig uit.

“Een bezoek aan het bos gaan we niet verder faciliteren”, legt Snoeck uit. “De voorbije jaren werd er extra sanitair voorzien en grotere fietsparkings, maar dat doen we nu zeker niet. Ook dat zet onze boodschap kracht bij. Als de politie het gezond verstand gebruikt, dan mogen we dat eigenlijk ook van de burgers verwachten. Wie te veraf woont, kan beter in zijn eigen buurt iets zoeken om te ontspannen. De boshyacinten keren elk jaar terug, dus eens een keertje overslaan is niet erg.”