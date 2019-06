Parket vraagt alcoholslot voor tachtig beklaagden in politierechtbank Halle Bart Kerckhoven

24 juni 2019

09u07 2 Halle Maandagochtend verschijnen in de politierechtbank in Halle tachtig mensen die zich moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol. Ze riskeren allemaal een alcoholslot.

Zowel in de politierechtbank van Halle als Vilvoorde vinden maandagochtend themazittingen plaats over alcoholintoxicatie. Door de verstrenging van de wetgeving riskeren meer bestuurders een alcoholslot wanneer ze betrapt worden. Voor de tachtig beklaagden in Halle wordt telkens dat alcoholslot gevorderd door het parket. “Zij worden vervolgd voor feiten van na 1 juli 2018, de datum waarop een verstrenging van de wegverkeerswet van toepassing werd”, zegt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Sindsdien is de rechter verplicht een alcoholslot op te leggen voor alcoholintoxicatie vanaf 1,8 promille, voor een periode van 1 tot 3 jaar of zelfs levenslang. De rechter kan hier alleen met een uitdrukkelijke motivering van afwijken. Voorheen bestond het alcoholslot alleen als facultatieve maatregel.”

Iemand die veroordeeld wordt tot een alcoholslot, is niet verplicht een alcoholslot te installeren in zijn voertuig, maar kan ook beslissen om gedurende de voorziene duur niet meer te rijden.

“De timing van de themazittingen werd niet toevallig gekozen. De start van de zomer met warme temperaturen, terrasjes en barbecues in het vooruitzicht, leek ons een goed moment om nog eens te waarschuwen dat alcohol en verkeer niet samengaan”, aldus Vercarre.

