Parket mild voor jongeren die gewapende overval op nachtwinkel pleegden: “Ik geef jullie nog één kans” Wouter Hertogs

19 juni 2020

12u24 0 Halle Vijf jongeren uit de Brusselse rand riskeren een werkstraf van 240 uur voor een gewapende overval op een nachtwinkel in Buizingen. De vijf konden enkele dagen later gearresteerd worden, niet in het minst omdat ze als amateurs te werk gingen.

De vijf jongeren -tussen de 19 en 24 jaar oud- kwamen allen uit kansarme gezinnen. Geld hadden hun ouders niet en zelf slaagden ze er niet in om op te klimmen in de maatschappij. Ze slaagden er dan ook ternauwernood in om de eindjes aan elkaar te knopen. Eind oktober kreeg een van hen, A.F. (20) het lumineuze idee om een winkel te overvallen. Echt hard dachten ze niet na over hun plannetje en op 29 oktober stormden drie van hen een nachtwinkel aan de Alsembergstesteenweg binnen. Ze bedreigden de uitbater met een luchtdrukpistool en eisten de inhoud van de kassa. Ook gingen ze aan de haal met flessen drank en 10 sloffen sigaretten. In totaal bedroeg de waarde van hun volledige buit een slordige 2500 euro.

Amateurs

Lang zouden ze hiervan niet kunnen genieten. Ze bleken immers als echte amateurs te werk te zijn gegaan.Hun vluchtwagen stond immers op camerabeelden van de winkel, nota bene met de nummerplaat mooi leesbaar. Het was dan ook een koud kunstje voor de speurders om bij de eigenaar van het voertuig uit te komen. De wagen bleek toe te behoren aan J.V.O., een prille twintiger uit Merchtem. Enkele uren na de feiten werd hij al gecontroleerd maar toen kon hij nog niet gelinkt worden aan de overval. Pas na het onderzoek van de nummerplaat kon hij samen met A.F. op 4 november opgepakt worden in zijn wagen. Zijn naam werd door het register gehaald en wat bleek? De man werd op 2 september gecontroleerd voor de bewuste nachtwinkel op de Alsembergsesteenweg. Bij hem waren toen drie vrienden, waaronder A.F.. De politie ging langs bij hen en opnieuw was het een koud kunstje om hen te linken aan de overval, die helemaal op camera stond. Zo had een van hen dezelfde knalrode sneakers aan als een van de overvallers. Bij de eerste ondervragingen gingen de betrokkenen al door de knieën. V.O. was de chauffeur geweest bij de overval terwijl een andere vriend p de uitkijk had gestaan. De drie resterende vrienden hadden de overval gepleegd.

Auto

Doordat de zaak zo snel rond was konden de vijf -zelfs in coronatijden- nu al voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. Geen van hen voerde ook maar enige betwisting. “Dit gaat om zware feiten. Een diefstal met geweld of bedreigingen, in bende, bij nacht en met wapenvertoon. Daar staat volgens de wet een maximumstraf van 15 jaar op”, jaagde de procureur hen eerst schrik aan. “Mijn buikgevoel zegt ook dat dergelijke feiten zo zwaar zijn dat daders ervan eigenlijk 3 jaar zouden moeten zitten.” De angst stond ondertussen in de ogen van de beklaagden, maar onverwacht wierp de procureur hen dan toch een reddingsboei toe. “Ik geef jullie één laatste kans. Als je nog iets van je leven wil maken denk dan beter eens goed na nu. Ik vorder een werkstraf van 240 uur. Indien jullie deze niet volledig uitvoeren wacht jullie een effectieve celstraf van 24 maanden. Neem deze kans dus maar aan." De pleidooien van de verdediging werden vervolgens in recordtempo afgehandeld. “Een exceptionele vordering”, verwoordde een van hun advocaten het.

Uiteindelijk bleef slechts een van de beklaagden teleurgesteld achter . De man die dan nog de kleinste rol had in de hele overvaller. Chauffeur J.V.O dreigt immers zijn wagen kwijt te spelen. De verbeurdverklaring hiervan werd immers gevraagd omdat de overval met de wagen gepleegd was. Een ultieme smeekbede aan de rechter volgde na de pleidooien. De mildheid van het parket was echter op. “U had er maar eerder aan moeten denken dat u uw wagen ging kunnen kwijtspelen”, klonk het resoluut. Uitspraak op 29 juni.