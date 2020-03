Parkeerverbod en verhoogd politietoezicht in Hallerbos: “Enkel buurtbewoners welkom” Bart Kerckhoven

30 maart 2020

19u20 0 Halle de stad Halle waarschuwt iedereen dat enkel mensen uit de buurt voorlopig nog welkom zijn in het Hallerbos. Ze mogen er wandelen, lopen en fietsen maar picknicken of lang pauzeren is uit den boze. De politie zal extra controles uitvoeren en er is een parkeerverbod aan de rand van het bos.

Het parkeerverbod is ingevoerd op alle parkings van het Hallerbos en sommige aanpalende straten in de drie gemeenten Halle, Braine-le-chateau en Beersel. Wie te voet of met de fiets naar het bos komt is wel welkom maar enkel wanneer ze in het bos wandelen, lopen en fietsen. “Verder is het ook zeer belangrijk om de regels rond ‘social distancing’ ook in het bos te respecteren en dus minstens 1,5 meter afstand met andere bezoekers te houden”, laat de stad weten. “Het toezicht door de politie zal worden verhoogd en overtredingen worden bestraft.”

Net als tijdens de voorbije bloeiseizoenen van de paarse boshyacinten zullen boswachters en natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos er ook op toezien dat mensen op de paden blijven, geen bloemen plukken en de honden aan de leiband houden. Wie de bloei van de hyacinten op een veilige afstand wil volgen kan terecht op www.hallerbos.be. Daar worden regelmatig updates gepost.