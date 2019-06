Parkeerproblemen Nederhem en ontwikkelingsdoelstellingen op agenda van eerste interpellatiezitting Bart Kerckhoven

18 juni 2019

Eind juni zal voor het eerst een interpellatiezitting georganiseerd worden in Halle. Tijdens zo'n zitting kunnen Hallenaren een probleem, suggestie of voorstel signaleren aan de gemeenteraadsleden.

Bewoners van de wijk Nederhem willen de verkeersafwikkeling en het parkeerbeleid in hun wijk bespreken en een andere groep inwoners zet de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de ‘2030 agenda’ op de agenda. De interpellatiezitting vindt plaats op dinsdag 25 juni om 19.15 uur, voor aanvang van de gemeenteraad.

“We zijn tevreden dat er inwoners zijn die gebruik maken van hun interpellatierecht”, aldus schepen Dieuwertje Poté (CD&V). “Het is een van de maatregelen die we nemen om de burger meer inspraak te bieden. Op drie maanden tijd zullen er dus twee vragen behandeld worden en dat is een mooi gemiddelde.”

Wie de gemeenteraad wil interpelleren moet wel aan enkele regels voldoen. Zo moet de vraag vooraf ingediend worden en moet het onderwerp van algemeen belang zijn. De sprekers krijgen vijf minuten tijd om hun vraag toe te lichten en nadien mag de burgemeester of bevoegd schepen een antwoord geven. Ook de fracties in de oppositie krijgen de kans om te reageren. Na een paar maanden wordt dan een definitief antwoord geformuleerd door het schepencollege. Het volledig reglement is hier te vinden.