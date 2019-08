Pand356 bouwt dit weekend allerlaatste feestjes in Belgacomgebouw Bart Kerckhoven

Pand356 sluit definitief de deuren en dus vinden er voor de allerlaatste keer feestjes plaats in het Oude Belgacomgebouw. Vrijdagnamiddag zwaaien de deuren open om 16 uur voor het eerste feestje van het weekend met Synthagmatics, St Katherina, Wip, Tomstatic en anderen. Zaterdag is er een Retro Night met Sir Raz, Koen, Zentek, Johnson N Johnson en For The Record. Tussendoor kunnen de cultuurliefhebbers nog genieten van de Expo Wave 3 of een Afro Drum workshop. De avonturiers kunnen terecht in de Escape Room en de sportievelingen zicht uitleven op het Skate Park of Dance Workshops volgen. Binnenkort wordt het Belgacomgebouw verbouwd tot een nieuw woon- en winkelproject. Twee seizoen lang had Pand356 er een werking. Info over het feestweekend op de Facebookpagina van Pand356.