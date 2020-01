Pand heropent even de deuren in oude Proximus-winkel: “We keren terug naar onze roots” Bart Kerckhoven

10 januari 2020

13u20 0 Halle De vzw 1500 CC zet een weekend lang het Pand-verhaal verder in de oude Proximus-winkel in Halle. Zestien kunstenaars doen er eind januari hun ding, er worden onder andere planten geruild en het gebouw is het decor van een albumvoorstelling. “We keren terug naar onze roots”, zegt Tomhas Haesaerts. “En intussen hopen we nog steeds ergens een definitieve stek te vinden.”

Pand 356 leek helemaal voorbij, maar de creatieve jongens en meisjes mogen dan toch nog eens de handen uit de mouwen steek in hartje Halle. “In het oude Belgacom-gebouw konden we twee zomers en één winter lang activiteiten organiseren”, legt Tomhas Haesaerts van 1500 CC uit. “In augustus sloten we definitief de deuren omdat het gebouw afgebroken zal worden. Maar in afwachting van de sloop stelde ontwikkelaar CAAAP ons nu voor om iets te organiseren in de oude Proximus-winkel. De bedoeling was eerst om iets te doen tijdens de Warmste Week, maar dat bleek wat te kort dag. Het is nu een weekend eind januari geworden dat eigenlijk vier dagen duurt.”

Kunstenaars

De vaste Pand-ingrediënten blijven bewaard. “We nemen opnieuw het gebouw over met enkele vrijwilligers”, legt Tomhas uit. “Die groep is intussen opnieuw groter geworden. Omdat we maar vier dagen open zijn blijft het ‘basic’ maar de charme van de Pand-formule blijft hetzelfde. Zo is de toog zelfgemaakt, de elektriciteit hebben we opnieuw zelf gelegd en er zijn al kunstenaars aan de slag ter plaatse om kunstwerken te maken.”

Er zullen nu opnieuw zestien artiesten op die manier hun werk tonen. Behalve muurschilderingen zullen bezoekers ook installaties, poëzie, graffiti en andere dingen kunnen ontdekken Tomhas Haesaerts

De kunst krijgt opnieuw een prominente plaats. “We keren terug naar onze roots. Enkele jaren geleden is alles begonnen met Pand 1502 in de oude zeepfabriek in Lembeek. Toen kregen kunstenaars de kans om de fabriek als canvas te gebruiken. Er zullen nu opnieuw zestien artiesten op die manier hun werk tonen. Behalve muurschilderingen zullen bezoekers ook installaties, poëzie, graffiti en andere dingen kunnen ontdekken.”

Op vrijdag vindt er een afterwork plaats en ‘s avonds is er een karaoke. Op zaterdag staat er een plantenruilbeurs op het programma en ook verschillende workshops. ’s Avonds is er dan de albumrelease van MF Rouge. Hij is lid van het hiphopcollectief De Rand en stelt zijn eerste soloplaat voor. Zondag is er dan nog een brunch.

Zoeken naar vaste locatie

Intussen dromen ze bij 1500 CC wel van een permanente locatie. De zoektocht is al maanden aan de gang. “We hebben de laatste maanden niet stilgezeten”, zegt Tomhas nog. “We hebben heel wat dossiers opgesteld en gelobbyd. We keken zelf rond naar wat er mogelijk is in de stad. We krijgen wel voorstellen van buiten Halle, maar we willen graag in de stad blijven. Iedereen komt naar onze projecten te voet en met de fiets en dan is die ligging toch wel heel belangrijk. Er is veel leegstand in Halle en we zien nu dat de mensen van Ketel daar ook al goed werk in leveren. We hebben zelf nog geen concrete plannen om zo een leegstaand pand in te palmen maar er lopen wel gesprekken.”

Pand opent de deuren in de oude Proximus-winkel op de hoek van de Basiliekstraat en de Arkenvest vanaf donderdag 30 januari tot en met zondag 2 februari. Meer info is hier te vinden: www.facebook.com/pand356.