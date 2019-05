Pand 356 heropent op 14 juni: Een laatste zomer vol tentoonstellingen, optredens en activiteiten in oud Belgacomgebouw Bart Kerckhoven

23 mei 2019

11u56 3 Halle Pand 356 opent nog een laatste keer de deuren op de oude Belgacomsite op de Arkenvest. De escape room keert terug, er wordt een biomarkt georganiseerd en skaters zullen zich uitleven in een skatepark. Ook de tentoonstellingen en optredens staan opnieuw op de agenda.

Projectontwikkelaar CAAAP start pas na de zomer met de werken voor een nieuw woon- en winkelproject op de Arkenvest en dus kan Pand 356 onverwacht nog een laatste seizoen terecht in het Belgacomgebouw. De vzw 1500cc die Pand 356 organiseert heeft alvast een heel programma in petto. “We breien deze zomer een vervolg een de erg gesmaakte escape room in samenwerking met Creative Event Organization”, zegt Tomhas Haesaerts. Samen met onder andere Villa Basta organiseren we workshops en met de organisatie LEF richten we een gloednieuwe biomarkt in.”

Stoked Board Academy zal dan weer een skatepark creëren en lokale kunstenaars kunnen tentoon stellen. Tweewekelijks wordt er een afterwork georganiseerd met hapjes van Kaféko en maandelijks is er een tweedehands kledingmarkt. Ook de optredens blijven behouden.

Intussen rekenen ze bij 1500cc er wel nog steeds op om ergens definitief hun intrek te kunnen nemen met de Pand-werking. “Natuurlijk blijft een tijdelijke locatie zowel financieel als logistiek moeilijk werken”, aldus Haesaerts. “Onze ervaring leert dat er nood is aan een sociocultureel alternatief zoals Pand356 in onze mooie stad. Om antwoord te bieden aan de vraag van vele zoekende initiatieven, blijven we de droom najagen om een permanent Pand te realiseren.”

Op vrijdag 14 juni opent het zomerseizoen van Pand 356 met een eerste tentoonstelling. Alle informatie is te vinden op de Facebook- en Instragampagina @pand356.