Pakken D’(h)opmaten hun derde titel op Dweilfestival? “De medleys zijn klaar en de danspasjes zijn ingeoefend” Bart Kerckhoven

26 augustus 2019

15u23 1 Halle Dweilorkesten uit binnen- en buitenland nemen zaterdag in Halle deel aan het negende Dweilfestival. D’(h)opmaten hopen dat ze hun titel een tweede keer kunnen verlengen voor een thuispubliek. Het dweilorkest uit Halle veroverde op drie jaar tijd de harten van heel wat muziekfans. “Met schlagermuziek alleen pak je het publiek hier niet in”, zegt muzikant Jeroen Hofmans.

Wie D’(h)opmaten al aan het werk zag weet dat ze kunnen swingen. Het dweilorkest met muzikanten uit Halle, Herne en Herfelingen werd opgericht in 2016 en nam het jaar nadien meteen deel aan het Dweilfestival in Halle. “Zonder veel verwachtingen”, aldus Jeroen Hofmans. “Maar onze muziek sloeg aan en we werden meteen kampioen. Vorig jaar was het opnieuw prijs. We zijn wel fier op die titels want er nemen heel wat dweilorkesten deel. Ook verschillende Nederlandse orkesten schrijven zich in en dat zijn toch nog steeds de specialisten. Het zijn zij die de dweilorkesten hier lanceerden.”

We brengen medleys waarbij we verschillende nummers de revue passeren. Dat zorgt voor afwisseling. De dj’s doen dat vandaag ook om de aandacht vast te houden van hun publiek. Jeroen Hofmans, muzikant bij d’(H)opmaten

Toch slagen d’(h)opmaten er in om al twee jaar op rij die Nederlanders achter zich te laten. “We hebben natuurlijk het thuisvoordeel”, weet Hofmans. “Het is fijn om voor eigen publiek te spelen en heel wat mensen die ons kennen zakken die namiddag af naar het centrum van Halle. Maar we kregen die overwinningen niet zomaar in onze schoot geworpen. We repeteren ons programma en bereiden ons voor. Over de liedjes is goed nagedacht. Zo zal je ons in het begin nooit een schlagerlied horen spelen. Dat pakt hier gewoon niet. De meeste Nederlandse orkesten kiezen daar net wel voor maar wij slaan die pas aan als er al wat drank verzet is. (lacht) We kiezen eerder voor pop of rockmuziek. Dat zijn onverwachte keuzes maar zo verassen we het publiek. We hebben natuurlijk wel geleerd van de Nederlanders. Zo brengen we zelf nu medleys waarbij verschillende nummers mengen in een stuk zes of zeven minuten de revue passeren. Dat maakt het afwisselend voor het publiek. De dj’s doen dat vandaag ook om de aandacht vast te houden van hun publiek. En we trakteren natuurlijk op wat show met enkele danspasjes.”

D’(h)opmaten willen dus opnieuw swingen op het Dweilfestival. In totaal doen er zaterdag achttien orkesten mee. De meeste dweilorkesten schreven zich in voor het Internationaal Vrij Kampioenschap maar ook voor de categorie Ambiance schreven er zich verschillende orkestjes in.

Wat het resultaat zaterdag ook wordt; D’(h)opmaten willen binnenkort wel eens hun kunnen over de landsgrenzen heen tonen. “Later dit jaar willen we deelnemen aan een festival in Nederland”, vertelt Hofmans. “Het is een droom van heel wat van de muzikanten. Tot nu toe kwam het er nooit van omwille van tijdsgebrek. Maar nu hebben we beslist dat het er toch eens van mag komen. We kijken daar nu al enorm naar uit. Maar als het even kan schitteren we natuurlijk graag nog eens in Halle om voor de derde keer de titel te pakken.”

De dweilorkesten treden op zaterdag 31 augustus op vanaf 13 uur op verschillende plaatsen in de binnenstad.