Pajotse gemeenten werken eigen klimaatdoelstellingen uit, en jouw mening telt Bart Kerckhoven

17 juli 2019

12u40 1 Halle Tien Pajotse gemeenten werken de komende drie jaar samen met de vzw Pajopower en de provincie Vlaams-Brabant aan eigen klimaatdoelstellingen. Met het project ‘Opgewekt Pajottenland’ willen ze nadenken over de toekomst.

De gemeentebesturen willen inzetten op hernieuwbare energie, de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte. Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke werken daar voor samen.

De bedoeling is om een gezamenlijke visie op hernieuwbare energie te creëren en ook enkele concrete projecten uit te werken. Er wordt intussen al een landschapsstudie georganiseerd en er wordt in kaart gebracht hoeveel energie er nodig is in de streek. Ook het draagvlak bij de inwoners wordt onderzocht.

De komende maanden houdt het projectteam bewoners, ondernemers, experts en lokale besturen op de hoogte van de vooruitgang van het project en zullen de eerste resultaten van de landschapsstudie bekend maken.