Overtredingen in Arkenvest leverden al bijna 80.000 euro aan boetes op Tom Vierendeels

17 augustus 2020

18u12 19 Halle De politiezone Zennevallei heeft op zo’n half jaar tijd al meer dan 1.350 boetes uitgeschreven voor overtredingen in de Arkenvest. De straat mag alleen nog gebruikt worden door openbaar vervoer en plaatselijk werfverkeer.

Eén van de maatregelen die werd genomen binnen het mobiliteitsplan naar aanleiding van de grote werken in de stad was het verbieden van doorgaan verkeer in de Arkenvest. Dat is al sinds eind januari het geval. Alleen openbaar vervoer en plaatselijk werfverkeer zijn er nog toegelaten. Maar veel automobilisten lappen dat verbod aan hun laars. “Collega’s die er regelmatig passeren stellen er overtredingen vast en voeren er spontaan controles uit”, zegt commissaris Steven De Rycke van de politiezone Zennevallei. “Grote gecoördineerde controleacties worden er dus niet echt gehouden, maar dat regelmatige toezicht geeft toch veel positieve resultaten.”

Groot aantal overtreders

Zo startte een agent op 8 augustus nog een spontane controle om enkele overtreders te beboeten. “Toen werden er acht overtredingen vastgesteld”, weet De Rycke. “Maar sinds het begin de werken, dus ergens in de periode eind januari en begin februari, werden er al meer dan 1.350 overtredingen vastgesteld. Overtreders krijgen elk een onmiddellijke inning van 58 euro.”