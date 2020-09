Oud-leerkracht Alain Sarteel (72) overleden: zelfs na het pensioen stond hij graag voor de klas Bart Kerckhoven

21 september 2020

14u20 6 Halle In Leuven is in de nacht van donderdag op vrijdag Alain Sarteel overleden. Sarteel was jarenlang gepassioneerd leerkracht Frans en Latijn op het toenmalig Onze-Lieve-Vrouwecollege in Halle.

Hij maakte ook de fusie met het Heilig-Hart Instituut tot Heilig Hart&College mee en ging in 2009 met pensioen. Sarteel was tijdens zijn carrière ook graadcoördinator en dompelde zijn leerlingen graag onder in zijn geliefde vakken. Zo nam hij jarenlang studenten mee op culturele trip naar Frankrijk. Sinds eind jaren tachtig organiseerde hij vakantiestages Frans om kinderen voor te bereiden op het eerste jaar van het secundair onderwijs. Zelfs na zijn pensioen sprong hij als vervanger graag in en begeleidde hij nog steeds de vakantiestages. De laatste jaren werd het aanbod aan vakken dat al even belicht werd tijdens de zomervakantie uitgebreid. “De ideale manier om de school te leren kennen”, vertelde Sarteel daarover in een interview met deze krant. “Sommigen leren zo al de trein nemen naar school, of hoe het zit met de bonnetjes in de refter en andere praktische zaken. Scholen zouden zo’n stages vaker moeten organiseren.” Wanneer hij niet voor de klas stond schreef hij als journalist vooral voor kranten als Gazet van Antwerpen en Het Volk. Alain Sarteel moest sinds enkele maanden vechten tegen kanker. De behandeling leek aan te slaan maar zijn gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Hij overleed in het ziekenhuis.