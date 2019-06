Organisatoren rommelmarkt Halle verkiezen zondag een nieuwe Miss Brocante Bart Kerckhoven

12 juni 2019

11u50 6 Halle Zondag is het opnieuw rommelmarkt in het centrum van Halle en de organisatoren gaan dan op zoek naar een nieuwe Miss Brocante. Dertien kandidaten schreven zich in.

De kandidaten zullen zich tijdens de rommelmarkt op 16 juni moeten bewijzen en weten alvast dat hun opdrachten dit keer in een discosfeertje plaats vinden. Dertien dames schreven zich in om mee te dingen naar het kroontje van Miss Brocante 2019. Wie op zoek is naar leuke spulletjes is natuurlijk ook meer dan welkom. De rommelmarkt start om 9 uur en sluit om 13 uur. Standhouders kunnen de standen opstellen vanaf 6 uur en een standplaats kost 1 euro per lopende meter. Meer informatie is hier te vinden of bij Jean op 0497/54.85.07