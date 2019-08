Organisatoren Bikelife Duathlon tevreden na afloop van vierentwintigste editie Bart Kerckhoven

16 augustus 2019

13u22 0 Halle De organisatoren van de Bikelife Duathlon in Halle zijn tevreden over de voorbije editie. Met bijna driehonderd deelnemers was de wedstrijd helemaal uitverkocht. Het wisselvallige gooide uiteindelijk geen roet in het eten.

Een knaleditie. Zo omschrijven de organisatoren de duathlon die plaats vond op 15 augustus. “De verwachtingen waren hooggespannen voor de vierentwintigste editie”, aldus Carolien Pouleyn. “Alle Belgische toppers tekenden present, de wedstrijd was uitverkocht en enkele Hallenaren kwamen in aanmerking voor het podium. We blikken dan ook tevreden terug op deze knaleditie die wonder boven wonder ook droog is gebleven.”

Bij de vrouwen won Maurine Ricour. Lotte Claes eindigde tweede en Margot Ricour, zus van de winnares, eindigde derde. Bij de mannen won Angelo Vandecasteele. Er kwamen in totaal ook 37 duo’s aan de start die de wedstrijd afwisselend op de fiets en lopend aflegden. Team Trakks met Koen Nechelput en Joeri Deleener wonnen in die categorie.