Organisator Carnaval Halle waarschuwt stadsbestuur: “We zijn aan het einde van onze mogelijkheden” Bart Kerckhoven

20 februari 2020

10u21 2 Halle Voorzitter Jos Appelmans van Halattraction gaf bij de voorstelling van Carnaval Halle een duidelijke boodschap mee aan het stadsbestuur. “We zijn aan het einde van onze mogelijkheden”, aldus Jos Appelmans. “Oplossingen zijn er niet meer.” Onder andere de vele werken en de invoering van herbruikbare bekers maken de organisatie van het carnaval tot een nog grotere uitdaging.

Halattraction stelde woensdagavond de affiche en andere nieuwtjes voor van Carnaval Halle dat dit jaar plaats vindt vanaf zaterdag 21 tot en met maandag 23 maart. Voorzitter Jos Appelmans maakte van de gelegenheid gebruik om de stad te waarschuwen. “Door de vele werken in de stad was het puzzelen, bespreken en opnieuw puzzelen”, aldus Appelmans. ‘We zijn er uiteindelijk in geslaagd om toch de stoeten door Halle te loodsen. Hopelijk komen jullie ons nu niet vertellen dat er ergens een werk vergeten zijn. Want dan gaat voor ons het licht uit. We zijn aan het einde van onze mogelijkheden. Oplossingen zijn er daarna niet meer.”

Appelmans blikte vooruit en vreest nog meer ellende. “We weten dat er in de toekomst nog enkele grote werken gepland zijn zoals de werken aan de Leide en de aanleg van een ondergrondse parking aan De Bres. Allemaal op locaties die zwaar wegen op de organisatie. Ik denk maar aan de inkomsten van de foor. Ik vraag om er rekening mee te houden wanneer jullie zaken plannen”, klonk het.

De voorzitter van Halattraction stelde het tijdens zijn speech zelfs even heel scherp. “Ik heb het gevoel dat jullie soms te afhankelijk worden van mensen die onder jullie staan”, sprak Appelmans. “Er zijn er zelfs die zich de vraag stellen of het wel nodig is dat zo’n grote evenementen nog doorgaan in Halle. Doorprik die ideeën. Hoedt u voor zo’n gedachten. Blijf alert want anders zouden we wel eens kunnen wakker worden in een stad die slaapt.

Ook de invoering van herbruikbare bekers veroorzaken in Halle discussie. “We zijn het onderling eens dat we de afvalberg willen verkleinen. Als Halattraction zijn we wel organisator maar tappen we geen enkele pint. We hebben daar geen inkomsten van. Dan kunnen we als organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden. We staan er wel honderd procent achter. Maar we hebben niet de machtiging om op treden als het niet wordt nageleefd. We zullen ook hier opnieuw naar oplossingen zoeken en haalbare mogelijkheden steunen”, vertelde Appelmans. “We weten dat we op jullie kunnen rekenen. Maar wees waakzaam. Want de geschiedenis leert ons: hoe meer regeltjes hoe meer gezaag.”

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) reageerde meteen op de boodschap van de voorzitter van Halattraction. “Ik neem die boodschap heel serieus”, zegt Snoeck. “Ik stel de carnavalisten wel gerust. We hebben een veiligheidsplan ontworpen dat goed voorbereid werd. En daar is inderdaad heel wat overleg aan vooraf gegaan.”

Snoeck repliceerde vooral op de problemen die ontstaan door de invoering van de herbruikbare bekers. “Dat is Vlaamse wetgeving en dus geen uitvinding van de stad”, benadrukte Snoeck. “Dat geldt dus voor alle evenementen in de stad en in de rest van Vlaanderen. Maar er is een groot verschil tussen activiteiten in een afgesloten zone en in een stad zoals met carnaval. Er is jammer genoeg geen overgangsperiode maar ik vermoed dat er toch een soort gedoogbeleid zal zijn want ik kan me moeilijk voorstellen dat men op al die activiteiten controles zal doen.”

De burgemeesters wil wel dat iedereen meewerkt aan een propere carnaval. “We moeten een stap in de goede richting zetten en mikken op een duurzame carnaval”, aldus Snoeck nog. “Minder afval betekent ook minder kosten. Ik beschouw 2020 dan ook als een overgangsjaar. Ik begrijp de boodschap die Jos meegeeft aan het schepencollege. We hebben altijd in goede verstandhouding gewerkt. We hebben nog overleg gepland met de cafébazen gepland. En ook met de opmerkingen van Halattraction wordt zeker rekening gehouden.”