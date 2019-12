Orde van de Hofmaarschalken keert terug naar de middeleeuwen voor de traditionele proefaflegging Bart Kerckhoven

09 december 2019

De Orde van de Hofmaarschalken is gestart met de voorbereidingen van een nieuwe carnavalsjaar. Dit weekend organiseerden ze de traditionele interne proefaflegging in het teken van de Middeleeuwen. De huidige Hofmaarschalkenparen leggen verschillende proeven af om zo opgenomen te kunnen worden in de orde. De toetreding zelf gebeurt tijdens het Oenstellingsgala van het nieuwe Hofmaarschalkenpaar dat plaats vindt op de campus Don Bosco op zaterdag 1 februari 2020. Het kandidatenpaar 2020 legt ook enkele proeven af waaronder een theorieproef en een enkele ludieke carnavalsproeven. Dat paar wordt ook op het Oenstellingsgala voorgesteld.