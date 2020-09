Oproep wordt goed opgevolgd: geen volkstoeloop voor start BK wielrennen in Halle Bart Kerckhoven

22 september 2020

12u41

In Halle is op het Possozplein om klokslag 12 uur het Belgisch Kampioenschap wielrennen gestart. Het startcomité had bij aanvang opgeroepen om vooral niet af te zakken naar het centrum van de stad om de renners te bewonderen om een grote volkstoeloop te vermijden. En wie toch een glimp wilde opvangen moest vooral rekening houden met heel wat omleidingen omdat het Possozplein al snel hermetisch afgesloten werd. Enkele terrasjes op de Grote Markt liepen toch nog vol maar de grote massa bleef weg. De aankomstlijn is getrokken in Anzegem en deze namiddag kan je de wedstrijd ook volgen op hln.be via deze link.



