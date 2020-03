Oppositie kritisch voor geplande aanbouw Historisch Stadhuis: “Zicht op historisch Halle verandert voorgoed” Bart Kerckhoven

05 maart 2020

18u14 0 Halle De geplande aanbouw achter het Historisch Stadhuis is veel te groot en zal het aanzicht van de stad voorgoed veranderen. Dat is althans de mening van gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle2019) die het voorontwerp bestudeerde en een alternatief voorstelt.

Nu de eerste fase van de restauratie van het Historisch Stadhuis achter de rug is worden plannen gemaakt voor de aanbouw aan de achterzijde van het monument van onder het stof gehaald. Jaren geleden werd er al een eerste aanbouw getekend maar door de besparingen werden de plannen opgeborgen. Een nieuw voorontwerp werd al in de bevoegde commissie besproken in januari en met die informatie ging oppositieraadslid Yves Demanet aan de slag om zelf een 3D-beeld te maken van wat er zal komen. Demanet vindt het plan dat nu op tafel ligt namelijk niet goed.

Inspiratieloos

“Op een paar tientallen centimeters na is dat 3D-beeld correct”, zegt Demanet. “Ik stel vast dat die aanbouw veel te groot voorzien wordt en dat de visuele impact enorm is. Het zicht op het Historisch Stadhuis en de Sint-Martinusbasiliek wordt zo voor de helft ontnomen door een inspiratieloze bakstenen muur. Dit is een inbreuk op het Beschermd Stadsgezicht dat de stad is sinds oktober 1994. Ook het zicht vanuit de Basiliekstraat richting Possozplein en verder wordt volledig ingenomen door een metershoge gevel. Dit project is zo ingrijpend dat het aanzicht van de historische kern van Halle voorgoed zal veranderen. Ik hoop dan ook dat er met onze opmerkingen rekening gehouden wordt en dat er een ontwerp wordt voorgelegd dat het erfgoed in Halle wel respecteert.”

Andere oplossing

De technische installaties en het sanitair worden door de stad in de aanbouw voorzien. Net als de lift die zo het gebouw op alle verdiepingen toegankelijk maakt voor mensen die minder mobiel zijn. Volgens Demanet is er een andere oplossing waardoor de aanbouw minder groot zal zijn en de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen gegarandeerd blijft. “Zuiver functionele ruimtes zoals de elektriciteitscabine, technische ruimte en stookplaats kunnen in een ondergrondse ruimte geplaatst worden. Een sanitaire ruimte kan gemakkelijk op het gelijkvloers van het Historisch Stadhuis geplaatst worden”, aldus Demanet. Het raadslid bundelde zijn bevindingen en zal die doorsturen naar het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Later kan dat zelfs als basis dienen voor een klacht wanneer er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor dit voorontwerp.”