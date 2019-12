Oppositie is kritisch voor meerjarenplan Halle: “Geen echte visie op de toekomst van de stad” Bart Kerckhoven

18 december 2019

11u49 9 Halle Oppositiepartijen Open Vld en N-VA zijn kritisch voor de meerjarenplanning die het schepencollege dinsdagavond voorstelde op de gemeenteraad.

N-VA verwijt Sp.a, Groen en CD&V een gebrek aan visie. “Het plan blijkt niet meer dan een grabbelton van ideetjes van de verschillende partijen maar zonder echte visie op de toekomst van de stad”, aldus N-VA in een mededeling. “De vraag waar men naartoe wil met deze stad blijft onbeantwoord.” N-VA vindt het verder positief dat er wordt ingezet op mensen op de fiets krijgen maar tegelijk vindt de oppositiepartij dat er te weinig aandacht besteed wordt aan de auto. “Het ontbreekt verder aan een echt veiligheidsbeleid”, klinkt het nog. “Halle krijgt ook de komende zes jaar geen lik-op-stuk-beleid. Er komt geen harde aanpak van drugdealers of drugsgebruik. Ook een plan tegen fietsdiefstallen ontbreekt. De stad plant wel een overlastinstrument te ontwikkelen alsook overlastscans uit te voeren of de overlast beter te registreren maar harde maatregelen tegen de overlast ontbreken.”

Groots aangekondigd, maar nog niet onderzocht

Open Vld haalt onder andere aan dat heel wat zaken die al in vorige legislaturen beslist werden terugkeren in de plannen. “Dat zijn zaken die niet horen in het meerjarenplan van een nieuw bestuur”, aldus gemeenteraadslid Marc Picalausa (Open Vld). “We zien ook dat er veel zaken groots aangekondigd worden maar in het meerjarenplan zien we echter dat dit allemaal nog ‘onderzocht’ moet worden.

Open Vld vindt dat de plannen voor lokale economie niet ver genoeg gaan. “We hebben ook onze twijfels over het aanstellen van een nieuwe centrummanager want in het verleden had dat weinig effect.” De oppositiepartij vindt vooral vage budgetteringen en vreemde visies terug in het plan. “Dit meerjarenplan mist vernieuwing waar de stad Halle al zo lang op wacht. Dit zal alles behalve een keerpunt worden binnen het beleid en CD&V, SP.A en Groen kiezen voor een langzame verderzetting van het vorige bestuur.”