Opnieuw vandalisme in het Goudkasteeltje, buren verwittigen hulpdiensten na vermoeden van brand TVP/BKH

14 juli 2020

18u06 0 Halle De hulpdiensten werden opnieuw gealarmeerd voor een brand in het leegstaande Goudkasteeltje in Buizingen. Er bleek nu evenwel geen brand te woedden. De ‘rook’ was afkomstig van een leeggespoten brandblusser. Drie personen werden opgemerkt toen ze de vlucht namen.

Omwonenden belden maandagnamiddag rond 15 uur de hulpdiensten toen ze rook uit de ramen van het verlaten kasteel zagen komen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone Zennevallei rukten met ploegen uit richting Buizingen, maar snel was duidelijk dat er geen brand woedde. Binnen werd vastgesteld dat er in het gebouw een poederblusser was leeggespoten. Buurtbewoners lieten de politie ook weten dat ze drie personen hadden zien weglopen.

Opnieuw een geval van vandalisme dus. Het leegstaande kasteel trekt al een hele poos mensen en jongeren aan die er inbreken, rondhangen of brandjes stichten. “Het Goudkasteeltje staat leeg en daardoor trekt het al eens mensen aan die daar niet thuis horen”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “Maar ook de brandweer houdt er oefeningen waardoor omwonenden soms denken dat brand gesticht werd terwijl dat dus niet het geval is. De politie is op de hoogte en volgt het verder op. Als de overlast echt te groot wordt kan nog gevraagd worden aan de eigenaars om extra maatregelen te treffen.” Een ontwikkelaar wil het Goudkasteeltje afbreken en er woningen bouwen maar een vergunning kan nog niet afgeleverd worden omdat eerst een deel van een straat moet overgekocht worden om er een officiële openbare weg van te maken. De politiezone Zennevallei laat weten dat er regelmatig langs het Goudkasteeltje gepatrouilleerd wordt.