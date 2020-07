Opnieuw strengere bezoekregeling om bewoners Zonnig Huis en assistentiewoningen te beschermen tegen corona Bart Kerckhoven

20 juli 2020

17u46 11 Halle De stad Halle verscherpt opnieuw de bezoekregeling in het woonzorgcentrum Zonnig Huis en de assistentiewoningen Ten Hove en Van Koekenbeek. Die beslissing is genomen nu het aantal coronabesmettingen opnieuw stijgt.

Vanaf woensdag 22 juli mogen er maximaal drie personen één iemand opzoeken. Dit mogen elke week drie andere personen zijn. Alle bezoekers blijven steeds aan de bezoektafel in de cafetaria zitten. Bezoekers zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen. Dus ook tijdens het bezoek draagt de bezoeker een mondmasker. Een bezoeker mag maar één keer per week langskomen, steeds op afspraak en ook niet langer dan dertig minuten. Zo krijgt iedereen de kans om even langs te komen. Afspraken kunnen elke werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur vastgelegd worden via 02/361.17.17.

Preventie enige wapen

“De mogelijkheid om een videobabbeltje te doen via onze laptops blijft trouwens voor iedereen bestaan”, laat de stad nog weten. “Dus mocht je niet de tijd vinden of je voelt je niet helemaal lekker voor een fysiek bezoek, dan ben je ook online nog steeds welkom. Met al deze afspraken beperken we de kansen op een coronabesmetting in onze zorginstellingen. Preventie is immers het enige wapen dat we momenteel hebben om onze meest kwetsbare bewoners te beschermen.”