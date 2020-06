Opnieuw leerling Heilig Hart&College besmet met coronavirus: “Besmetting gebeurde niet op school” Bart Kerckhoven

11 juni 2020

17u25 154 Halle Voor de tweede keer in een week tijd testte een leerling van het Heilig Hart&College in Halle positief voor het coronavirus. De twee jongeren hadden geen contact met elkaar op school en liepen de besmetting ook niet op binnen de schoolmuren.

De schooldirectie bracht donderdag de ouders en de leerlingen van het Heilig Hart&College op de hoogte nadat ze zelf gewaarschuwd werd. “De leerling testte positief bij een routinecontrole en vertoonde geen symptomen”, legt Lander Van Medegael uit. Van Medegael is algemeen directeur van de scholengroep Korha waartoe het Heilig Hart&College behoort. “De twee scholieren die positief testten hebben nooit contact gehad op de campus met elkaar en kwamen ook op andere dagen naar school. Dat is in zekere zin een geruststelling. De besmetting gebeurde niet op school. Een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) nam ook dit keer contact op met de familie en de leerling. De klasgroep hoeft ook deze keer niet in quarantaine omdat alle maatregelen op school getroffen worden om besmetting te voorkomen. Scholieren ontsmetten de handen bij aankomst en klasgroepen worden strikt gescheiden gehouden. Als leerlingen het coronavirus oplopen kan de groep waar binnen een leerling zo goed afgebakend worden. Het is dus zeker nuttig om de maatregelen te respecteren en dat is in beide gevallen ook gebeurd.”