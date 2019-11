Opnieuw gasgeur op scholencampus GO! Bart Kerckhoven

22 november 2019

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West is vrijdag iets voor 15 uur opnieuw opgeroepen voor een gasgeur op de scholencampus van het GO! Net als maandag werd er in het gebouw van het centrum voor volwassenenonderwijs GLTT gas geroken. Politie en brandweer kwamen ter plaatse. Er werden metingen uitgevoerd maar uiteindelijk werd er niets gemeten. Maandag dacht men dat een defect aan de verwarming de gasgeur veroorzaakt had. Nu was dat onduidelijk. Een paar dagen geleden hing er ook al een gasgeur aan de OCMW-campus die naast de scholencampus op de Auguste Demaeghtlaan gevestigd is.