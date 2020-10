Opnieuw coronaveilige rommelmarkt in Halle: standhouders krijgen plek op Possozplein Bart Kerckhoven

07 oktober 2020

13u51 0

Nu zondag 18 oktober vindt opnieuw de maandelijkse rommelmarkt plaats in Halle. Het evenement wordt coronaproof georganiseerd en gaat door op het Possozplein. Aan de ingang kunnen mensen hun handen ontsmetten, de gangen zijn breed om afstand te kunnen bewaren en ook tussen elke stand is 1,5 meter afstand voorzien. In totaal zullen er honderd standhouders zijn. Alle plaatsen zijn zo bezet.

Bezoekers en standhouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen. Vanaf 8 uur zijn de bezoekers welkom. Wie een stand wil op één van de volgende rommelmarkten stuurt best een mailtje naar ronnydefacteur@gmail.com.

Meer info is ook te vinden op de website.