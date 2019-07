Opnieuw brandstichting in appartementsgebouw in Basiliekstraat Tom Vierendeels

01u41 1 Halle Opnieuw is er brand gesticht in het appartementsgebouw in de Basiliekstraat. Afgelopen zondag brandde daar ook al een studio volledig uit na brandstichting. Nu ging het om enkele kartonnen dozen die in de inkomhal stonden. Het onderzoek loopt.

Het was volgens bewoners van het gebouw de man die vorige keer verdacht werd van brandstichting -bij de brand waarbij hij van het dak gered werd door de brandweer red.- die hen donderdagavond kort voor 22.30 uur alarmeerde. Deze keer ging het om enkele kartonnen dozen in de inkomhal op het gelijkvloers. Die ruimte bevindt zich achter de van buitenaf gesloten toegangsdeur. De uitbater van een horecazaak uit de buurt kon het vuur voor aankomst van de brandweer doven met een brandblusser. De dozen zelf zouden afkomstig zijn van een man die momenteel volop bezig is met intrekken in het gebouw.

Tijdens de braderie op zondag brak er in het gebouw ook al brand uit. Volgens een branddeskundige die aangesteld werd door het parket Halle-Vilvoorde ging het om brandstichting en werd de brand aan een matras in het getroffen appartement aangeboden. Die studio brandde volledig uit. De oudere bewoonster verblijft momenteel bij haar zoon. Een van de bewoners werd toen gearresteerd en verhoord op verdenking van brandstichting, maar hij werd na verhoor opnieuw vrijgelaten.

Het is niet duidelijk of er donderdagnacht nog arrestaties volgden. De lokale recherche kwam wel ter plaatse en nam verklaring af van de verschillende bewoners. Het onderzoek loopt.