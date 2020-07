Opnieuw Blokspot in Halle: wie rustig wil blokken moet vooraf reserveren Bart Kerckhoven

18 juli 2020

16u18 0 Halle Vanaf 3 tot 28 augustus richt de stad Halle opnieuw een blokspot in. Door de coronamaatregelen zal het aantal plaatsen in jeugdcentrum De Kazerne wel beperkt zijn en is er geen ontspanningsruimte ingericht.

Studenten die thuis geen rustige studieplek hebben krijgen voorrang. “Om ervoor te zorgen dat er tussen elke studeertafel anderhalve meter ruimte is, moeten we het aantal plaatsen beperken tot maximum veertig”, laat de stad weten. “Hierbij geven we de voorkeur aan studenten die thuis niet over een rustige studieplek beschikken. Dat elke student regelmatig de handen wast en minstens anderhalve meter afstand houdt, spreekt voor zich. En een student die zich niet lekker voelt of symptomen vertoont, blijft uiteraard thuis. Omwille van de veiligheid is ook enkel de studiezaal beschikbaar.” Wie een plekje wil reserveren kan dat vanaf 22 juli via www.jonginhalle.be. De blokspot zal in augustus elke dag open zijn van 8 uur tot 22 uur.