Opnieuw baantjes trekken in Hallebad: “Van kop tot teen ontsmet” Bart Kerckhoven

01 juli 2020

13u34 0 Halle In zwem- en sportcomplex Hallebad kan er opnieuw in het zwembad gedoken worden. Nadat eerder het fitnessgedeelte heropende ging op woensdag ook het badgedeelte open.



Bezoekers moeten natuurlijk wel rekening houden met extra coronamaatregelen. Voor de heropening boekten al meteen 6.247 mensen een duik in één van de centra van Sportoase. “Dankzij deze methode kunnen we steeds een ‘healthy distance’ van 1,5 meter garanderen in het hele gebouw”, laat de uitbater weten. “Sportoase beschikt over heel wat zwemwater en dus heel wat capaciteit wat maakt dat er ook nog plaats is voor al wie nog geen plekje in het zwembad reserveerde.”

Alle zestien vestigingen van Sportoase werden door het gespecialiseerd bedrijf Rentokil van kop tot teen ontsmet voor de heropening. “Naast deze grondige reiniging, waar er geen enkel hoekje of handvat werd vergeten, is er ook tijdens de openingsuren voortdurend een poetsploeg aanwezig in onze centra om in een optimale hygiëne te voorzien”, aldus algemeen directeur Michaël Schouwaerts van Sportoase.

De extra maatregelen van Sportoase in Hallebad nog eens op een rijtje:

• Aan de ingang wordt de temperatuur van elke bezoeker gescand

• De route binnen de centra zijn aangegeven, zowel in richting als in afstand tegenover andere bezoekers, “healthy distance” is essentieel.

• Er zijn tientallen dispensers geplaatst met handgel.

• Betalingen kunnen enkel via bancontact of contactloos, cashbetalingen worden niet aanvaard.

• De individuele kleedruimtes van het zwembad zijn beschikbaar en worden voortdurend ontsmet.

• Medewerkers beschikken over voldoende beschermingsmiddelen zoals handgel en mondmaskers.

• Omwille van de capaciteitsbeperking is reserveren tijdelijk verplicht.