Opnieuw Apérotime op Stationsplein met drankjes en dj’s Bart Kerckhoven

16 augustus 2019

Voor het tweede jaar op rij houdt Apérotime halt in Halle. Vrijdagavond 16 augustus vindt het afterworkevenement plaats op het Stationsplein in Halle. Vanaf 18 uur is iedereen er welkom om te klinken op de start van het weekend. Dj’s van dienst zijn dj F.R.A.N.K, PartyShakerz en TND. De toegang is gratis en het feestje zelf duurt tot middernacht.