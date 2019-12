Opnieuw 21 afwezige bijzitters veroordeeld: boetes tot 600 euro WHW

19 december 2019

16u28 0 Halle De Brusselse correctionele rechtbank heeft geldboetes van 600 euro uitgesproken tegen 21 mensen die bij de federale verkiezingen van 26 mei niet of te laat waren komen opdagen om hun taak als bijzitter of voorzitter van een stem- of telbureau te vervullen. Voor acht van die mensen werd de geldboete wel geheel of gedeeltelijk met uitstel uitgesproken.

In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laat kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Enkele van hen werden daar vrijgesproken, maar de overgrote meerderheid kreeg de voorbije weken een boete van 600 euro opgelegd. Voor wie ook op de rechtbank niet kwam opdagen, werd de geldboete effectief uitgesproken, de anderen kregen uitstel voor een deel of de totaliteit van de opgelegde boete.