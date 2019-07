Oplossing voor A8 in Halle ligt in gedeeltelijke ondertunneling SPS

14 juli 2019

20u30

Bron: Belga 22 Halle De Vlaamse overheid en Halle zijn tot een akkoord gekomen over de doortocht van de autoweg A8 in de stad in Vlaams-Brabant. De oplossing ligt in een gedeeltelijke ondertunneling, die met een investering van 160 miljoen euro betaalbaar wordt. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De A8 verbindt Halle met Doornik en de Franse grens. Deze autoweg, die de stad in het Pajottenland in twee delen splitst, zorgt al jaren voor verkeersonveiligheid en files. Het stadsbestuur van Halle was uitgesproken voorstander van een volledige ondertunneling om de mobiliteitsproblemen zoveel mogelijk weg te werken.

Vlaams minister Ben Weyts zag dat anders. In mei vroeg hij het stadsbestuur om zich niet langer vast te klampen aan dat plan maar om te kiezen voor een haalbaar en vooral betaalbaar alternatief. Een tunnel van 2,5 kilometer lang zou 400 miljoen euro kosten. En dat traject zou niet eens geschikt zijn voor de zogenaamde ADR-transporten voor internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Die transporten zouden door de woonwijken moeten rijden. Het stadsbestuur heeft nu positief gereageerd op die oproep voor een "meer realistisch scenario".

Onteigeningen

Weyts prefereert een tunnel met een lengte van 800 meter tot 1 kilometer. Zo worden de kruispunten aan de Nijvelsesteenweg, de Halleweg en de Welkomstlaan ondergronds gepasseerd. Aan de Rodenemweg komt een voetgangersbrug. De vergunning voor die brug werd al afgeleverd en de werken starten in het voorjaar van 2020. Voor lokaal verkeer en fietsers komt er een doorgang via het kanaal.

"De investering bedraagt 160 miljoen", zegt Weyts. "De gekozen tunnelvariant wordt nu uitgewerkt tot een concreet ontwerp dat zowel weggebruikers als omwonenden het beste biedt op het vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en geluidshinder." De minister heeft al de nodige middelen vrijgemaakt voor de opmaak van de ontwerpplannen en de onteigeningen. "Ik ben ervan overtuigd dat we ook de rest van de financiering rond krijgen", stelt hij.