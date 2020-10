Opgevoerde strijd tegen sluikstorters werpt vruchten af: al 35.000 euro aan boetes uitgeschreven. “Mensen schrikken als ze de rekening gepresenteerd krijgen” Bart Kerckhoven

01 oktober 2020

14u27 3 Halle Sinds de stad Halle de oorlog verklaarde aan sluikstorters werden al zeven keer meer boetes uitgeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot eind augustus liepen er al 57 sluikstorters tegen de lamp. Sommigen zijn zelfs tot drie keer toe betrapt terwijl ze hun afval dumpten. “We zien het aantal sluikstorten dalen, maar we zetten de strijd verder”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a).

Enkele maanden geleden kondigde de stad aan dat sluikstorters voortaan hard aangepakt zouden worden. Wie betrapt wordt mag zich meteen aan een factuur van 500 euro verwachten voor de opruimkosten en dan is er nog geen boete uitgedeeld. De GAS-boetes voor sluikstorten starten vanaf 80 euro en kunnen tot in de honderden euro’s oplopen. “In totaal werd er zo al voor 35.000 euro aan boetes uitgeschreven”, zegt schepen Johan Servé. “In dezelfde periode vorig jaar was dat maar 5.700 euro. We merken dat heel wat sluikstorters die we betrappen toch even schrikken als ze de rekening gepresenteerd krijgen. Jaren geleden wilden we vooral de mensen informeren over waarom sluikstorten echt niet meer kan. Maar omdat sommigen zo hardnekkig verder doen moesten we wel strenger worden. Nu zien we al het aantal overtredingen dalen. Maar sommigen zijn twee of drie keer betrapt. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet. Maar dat betekent wel dat we onze strijd moeten verder zetten.”

Heel wat overtreders blijken zelf bewoner te zijn van de buurt waar ze sluikstorten. Een wijkagent kan zo snel iemand identificeren Schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a)

Populaire locaties

Daarvoor worden sinds enkele maanden kleine verborgen camera’s ingeschakeld. Maar niet alleen de technologie helpt. “We hebben de Hallenaren zelf gevraagd waar er in hun buurt vaak sluikstorten te vinden zijn”, zegt Servé. “We kregen liefst tachtig plekken doorgestuurd die populair zijn bij wie afval dumpt. Intussen hebben we op achttien van die locaties ook camera’s geplaatst. Zo konden we dus intussen al 57 daders ontmaskeren. Maar ook de wijkagenten van de politiezone Zennevallei helpen mee. Heel wat overtreders blijken zelf bewoner te zijn van de buurt waar ze sluikstorten. Een wijkagent kan zo sneller iemand identificeren.”

Intussen wil de stad duidelijk maken dat sluikstorten ook de komende jaren streng bestraft zal worden. “De aanpak werkt”, zegt Servé. “We blijven de mensen waarschuwen. En we plakken nu ook stickers rond de glasbollen waardoor mensen minder snel rond de containers sluikstorten. Nu plaatsen we ook bordjes aan de containers waar opstaat hoeveel mensen we betrapt hebben op sluikstorten. Zo krijgen overtreders de duidelijke boodschap dat ze niet wegkomen met hun wangedrag.”